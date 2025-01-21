Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая будет погода в Казахстане 22 января

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. Под влиянием Северо-западного циклона на большей части страны 22 января пройдут осадки: в северных регионах снег, временами сильный снег; на востоке, юге и юго-востоке Казахстана — сильные осадки в виде дождя и снега. Также по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15−28 м/с, на востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более. Однако в тыл этого теплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры по всей стране в северной половине до 25−35 мороза, в южной — до 15−25 мороза.

Сейчас в Ричмонде: -9° 3 м/с 57% 774 мм рт. ст. -3°
Источник: Акимат Астаны

В Абайской области синоптики прогнозируют осадки, метель, гололед, на юге, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго- западный 15−20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке, юге области 10 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на западе, северо-западе области 8 мороза.

В Акмолинской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Метель. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный 15−20 м/с, на севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 21−26, на востоке области 17 мороза, днем с дальнейшим понижением.

В Актюбинской области ночью на севере и в центре обещают снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 17−22, на севере области 25, на юге области 12 мороза.

В Алматинской области прогнозируют осадки, утром и днем на юге, в горных районах области временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. На севере, юге, в горных районах области туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 9−14, в южной половине области 18−23, днем временами порывы 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 0−5, в горных районах области 10−15 мороза, днем с дальнейшим понижением.

В Атырауской области осадков не обещают. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 16, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Ветер южный, юго-западный 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке, юге области 8−13 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке области 8 мороза.

В Жамбылской области пройдут осадки, на юге и в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго- западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с, на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза.

В Жетысуской области обещают осадки, утром и днем на востоке, в центре и горных районах сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области туман. Ветер северный 9−14 м/с, в центре, горных районах области 15−20, порывы 23−28, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8−13 мороза, на востоке области 18 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке, в горных районах области 8−13 мороза.

В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер северо-западный 9−14, днем на северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 10−15, на западе области 7 мороза.

В Карагандинской области обещают снег, метель, на западе, востоке области временами сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный 15−20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 12−17, на востоке области 21, на юге области 9 мороза.

В Костанайской области на севере, востоке и юге прогнозируют снег, метель. На западе области туман. Ветер северо-западный 9- 14, порывы 15−20, на западе, севере, востоке временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на севере, западе области 28, на юге области 16 мороза, днем 15−20, на севере, востоке области 23 мороза.

В Кызылординской области ожидается снег, низовая метель. Ветер северо-западный 15−20, на севере, востоке, в центре области временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на западе, севере области 15 мороза, днем с дальнейшим понижением.

В Мангистауской области ночью обещают на севере, востоке области снег, гололед. На северо-востоке, в центре области туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем 0−5, на севере, востоке области 6−11 мороза, на западе области 3 тепла.

В Павлодарской области пройдет снег, ночью на западе, севере, области сильный снег. Метель. Ветер северо-западный 15−20, на западе, юге, востоке области порывы 23−28 м/с, на западе, юге области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на западе области 18 мороза, днем с дальнейшим понижением.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют снег, метель, на севере, востоке области сильный снег. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный 15−20, на западе, севере, востоке области временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на юге области 20, днем 20−25, на севере, западе области 28 мороза.

В Туркестанской области возможны осадки, на юге, в горных и предгорных районах области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах порывы 23−28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза.

В Улытауской области ожидается снег, метель, ночью на востоке области сильный снег. Ветер юго-западный 15−20 м/с, ночью на востоке, юге области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 13−18, на востоке области 10 мороза.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, западный 9- 14 м/с, порывы 15−20, ночью и утром временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 17−19 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Алматы: облачно, утром и днем осадки, временами сильные (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1−3 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Шымкент: переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза.