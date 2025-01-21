Какая будет погода в Казахстане 22 января

В Абайской области синоптики прогнозируют осадки, метель, гололед, на юге, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго- западный 15−20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке, юге области 10 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на западе, северо-западе области 8 мороза.
В Акмолинской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Метель. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный 15−20 м/с, на севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 21−26, на востоке области 17 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Актюбинской области ночью на севере и в центре обещают снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 17−22, на севере области 25, на юге области 12 мороза.
В Алматинской области прогнозируют осадки, утром и днем на юге, в горных районах области временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. На севере, юге, в горных районах области туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 9−14, в южной половине области 18−23, днем временами порывы 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 0−5, в горных районах области 10−15 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Атырауской области осадков не обещают. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 16, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Ветер южный, юго-западный 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на востоке, юге области 8−13 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке области 8 мороза.
В Жамбылской области пройдут осадки, на юге и в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго- западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с, на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза.
В Жетысуской области обещают осадки, утром и днем на востоке, в центре и горных районах сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области туман. Ветер северный 9−14 м/с, в центре, горных районах области 15−20, порывы 23−28, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8−13 мороза, на востоке области 18 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке, в горных районах области 8−13 мороза.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер северо-западный 9−14, днем на северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 10−15, на западе области 7 мороза.
В Карагандинской области обещают снег, метель, на западе, востоке области временами сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный 15−20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 12−17, на востоке области 21, на юге области 9 мороза.
В Костанайской области на севере, востоке и юге прогнозируют снег, метель. На западе области туман. Ветер северо-западный 9- 14, порывы 15−20, на западе, севере, востоке временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на севере, западе области 28, на юге области 16 мороза, днем 15−20, на севере, востоке области 23 мороза.
В Кызылординской области ожидается снег, низовая метель. Ветер северо-западный 15−20, на севере, востоке, в центре области временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на западе, севере области 15 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Мангистауской области ночью обещают на севере, востоке области снег, гололед. На северо-востоке, в центре области туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем 0−5, на севере, востоке области 6−11 мороза, на западе области 3 тепла.
В Павлодарской области пройдет снег, ночью на западе, севере, области сильный снег. Метель. Ветер северо-западный 15−20, на западе, юге, востоке области порывы 23−28 м/с, на западе, юге области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на западе области 18 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Северо-Казахстанской области прогнозируют снег, метель, на севере, востоке области сильный снег. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный 15−20, на западе, севере, востоке области временами порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на юге области 20, днем 20−25, на севере, западе области 28 мороза.
В Туркестанской области возможны осадки, на юге, в горных и предгорных районах области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах порывы 23−28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза.
В Улытауской области ожидается снег, метель, ночью на востоке области сильный снег. Ветер юго-западный 15−20 м/с, ночью на востоке, юге области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем 13−18, на востоке области 10 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, западный 9- 14 м/с, порывы 15−20, ночью и утром временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 17−19 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Алматы: облачно, утром и днем осадки, временами сильные (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1−3 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Шымкент: переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза.