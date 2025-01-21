Какая будет погода в Казахстане 22 января

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. Под влиянием Северо-западного циклона на большей части страны 22 января пройдут осадки: в северных регионах снег, временами сильный снег; на востоке, юге и юго-востоке Казахстана — сильные осадки в виде дождя и снега. Также по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15−28 м/с, на востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более. Однако в тыл этого теплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры по всей стране в северной половине до 25−35 мороза, в южной — до 15−25 мороза.