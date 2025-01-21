Реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» в Ростове отложили до 2027 года

В Ростове-на-Дону владельцы здания, в котором находился кинотеатр «Юбилейный», продлили разрешение на строительство. Новый срок завершения работ — 27 ноября 2027 года, сообщает издание «Город N».
В публикации при этом уточняется, что официальный комментарий по ситуации и подтверждение информации журналистам получить не удалось.
Напомним, речь идет о здании советского кинотеатра на улице Сержантова. Предварительно, объект собирались реконструировать еще в 2013 году. В рамках этого проекта был заключен договор.
Позже создали АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный” и в его уставной капитал было передано имущество кинотеатра. Потом сменились собственники.
Сейчас городская администрация продолжает взыскивать неустойку за невыполнение договора. В ноябре 2024 года 405,4 тысячи рублей было получено за период с сентября 2023 по июнь 2024 года.