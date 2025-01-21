На двух дорогах в Башкирии ввели ограничительные меры из-за разбушевавшейся погоды

С 20:00 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Дюртюли-Нефтекамск с нулевого по 87 километр (Дюртюлинский, Краснокамский и Калтасинский районы), а также на Дюртюли-Бураево с нулевого по 63 километр (Дюртюлинский и Бураевский районы).