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На двух дорогах в Башкирии ввели ограничительные меры из-за разбушевавшейся погоды

На дорогах из Дюртюлей в Нефтекамск и Бураево из-за непогоды ввели ограничения.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 21 января, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли два участка дорог. Об этом рассказали пресс-службы Госавтоинспекции и МЧС республики.

С 20:00 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Дюртюли-Нефтекамск с нулевого по 87 километр (Дюртюлинский, Краснокамский и Калтасинский районы), а также на Дюртюли-Бураево с нулевого по 63 километр (Дюртюлинский и Бураевский районы).

Ограничения ориентировочно продлятся до утра — до 07:00.

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