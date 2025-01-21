Пограничники заставы в Бресте улучили время между выходами на охрану границы и проголосовали досрочно

Пограничники из «Котельни-Боярской» голосуют на избирательном участке в средней школе № 21 на окраине Бреста. К слову, именно на этом месте когда-то было административное здание погранзаставы. Подобрав удобное время, некоторые пограничники сделали свой выбор в первый день досрочного голосования.
Младший сержант Дмитрий Мовкало родом из Мозыря. В предыдущих выборах Президента он участвовал дома, в нынешний раз голосует, будучи на службе. «Появилась возможность проголосовать досрочно, в основной день выборов может не получиться: служба. Попросил командира подразделения привезти на избирательный участок сегодня. Мой голос — за мир и безопасность в стране, за экономический рост», — сказал молодой человек. Он добавил, что обстановка на границе сейчас напряженная. «Когда пришел на службу, больше начал ценить свою страну. Ее надо защищать. Это очень-очень большая ответственность. В первую очередь думаешь о родных и близких, о мире и спокойствии других людей», — подчеркнул Дмитрий Мовкало.
Рядовой Максим Шаков оказался в числе впервые голосующих. Не скрывает: было волнительно. «Со своей стороны чувствовал обязанность как гражданина Республики Беларусь проголосовать за будущего главу государства. Свой выбор сделал в пользу стабильного и безопасного будущего, спокойной жизни без войны», — поделился пограничник.
Подразделения Брестской пограничной группы дислоцированы на территории четырех районов Брестской области (Пружанского, Каменецкого, Брестского и Малоритского), а также в Бресте. «Военнослужащие примут участие в выборах, проголосовав на избирательных участках, которые находятся ближе всего к подразделениям, где они проходят службу, либо по месту жительства, — обратил внимание официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев. — Обстановка на границе контролируемая. Но пограничники должны быть готовы выполнять задачи по предназначению даже в условиях изменения обстановки, именно поэтому большинство проголосует досрочно».