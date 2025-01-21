Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пограничники заставы в Бресте улучили время между выходами на охрану границы и проголосовали досрочно

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пограничная застава «Котельня-Боярская» находится на белорусско-польском участке границы. Проходит она по реке Западный Буг. Еще одна особенность заключается в том, что на территории погранзаставы расположен автомобильный пункт пропуска «Брест». Все это накладывает отпечаток на службу пограничников. Неважно, какой день на календаре: сохраняется принцип непрерывности охраны границы. Для участия в выборах пограничники улучают свободное время. Пользуются возможностью проголосовать досрочно, чтобы исключить какие-либо неожиданности, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Пограничники из «Котельни-Боярской» голосуют на избирательном участке в средней школе № 21 на окраине Бреста. К слову, именно на этом месте когда-то было административное здание погранзаставы. Подобрав удобное время, некоторые пограничники сделали свой выбор в первый день досрочного голосования.

Младший сержант Дмитрий Мовкало родом из Мозыря. В предыдущих выборах Президента он участвовал дома, в нынешний раз голосует, будучи на службе. «Появилась возможность проголосовать досрочно, в основной день выборов может не получиться: служба. Попросил командира подразделения привезти на избирательный участок сегодня. Мой голос — за мир и безопасность в стране, за экономический рост», — сказал молодой человек. Он добавил, что обстановка на границе сейчас напряженная. «Когда пришел на службу, больше начал ценить свою страну. Ее надо защищать. Это очень-очень большая ответственность. В первую очередь думаешь о родных и близких, о мире и спокойствии других людей», — подчеркнул Дмитрий Мовкало.

Рядовой Максим Шаков оказался в числе впервые голосующих. Не скрывает: было волнительно. «Со своей стороны чувствовал обязанность как гражданина Республики Беларусь проголосовать за будущего главу государства. Свой выбор сделал в пользу стабильного и безопасного будущего, спокойной жизни без войны», — поделился пограничник.

Подразделения Брестской пограничной группы дислоцированы на территории четырех районов Брестской области (Пружанского, Каменецкого, Брестского и Малоритского), а также в Бресте. «Военнослужащие примут участие в выборах, проголосовав на избирательных участках, которые находятся ближе всего к подразделениям, где они проходят службу, либо по месту жительства, — обратил внимание официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев. — Обстановка на границе контролируемая. Но пограничники должны быть готовы выполнять задачи по предназначению даже в условиях изменения обстановки, именно поэтому большинство проголосует досрочно».