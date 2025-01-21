Пограничники заставы в Бресте улучили время между выходами на охрану границы и проголосовали досрочно

Младший сержант Дмитрий Мовкало родом из Мозыря. В предыдущих выборах Президента он участвовал дома, в нынешний раз голосует, будучи на службе. «Появилась возможность проголосовать досрочно, в основной день выборов может не получиться: служба. Попросил командира подразделения привезти на избирательный участок сегодня. Мой голос — за мир и безопасность в стране, за экономический рост», — сказал молодой человек. Он добавил, что обстановка на границе сейчас напряженная. «Когда пришел на службу, больше начал ценить свою страну. Ее надо защищать. Это очень-очень большая ответственность. В первую очередь думаешь о родных и близких, о мире и спокойствии других людей», — подчеркнул Дмитрий Мовкало.