Столичная милиция в период голосования несет службу в усиленном режиме

С 20 января личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Избирательные участки обследованы и взяты под круглосуточную охрану, а также оборудованы системами видеонаблюдения. Такой режим будет обеспечиваться и во время досрочного голосования (с 21 по 25 января), и в основной день голосования 26 января в воскресенье.
Также сотрудники милиции находятся вблизи помещений для голосования в готовности среагировать и оказать комиссиям необходимое содействие в поддержании порядка. Приняты меры по обеспечению безопасности самих членов избирательных комиссий.
На базе ГУВД функционирует оперативно-ситуационный штаб, задействован ресурс Центра мониторинга общественной безопасности. Любой информации, содержащей угрозы и оскорбления, будет дана правовая оценка.
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают постоянный контроль дорожной безопасности вблизи избирательных участков.
Помощь в патрулировании оказывают молодежные отряды охраны правопорядка и добровольные дружины, а также курсанты Академии МВД, военнослужащие, ветераны ОВД.
В ГУВД отметили, что принятые меры безопасности направлены на то, чтобы не допустить провокаций в местах проведения голосования и в целом дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.