Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичная милиция в период голосования несет службу в усиленном режиме

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция в период голосования на выборах Президента Республики Беларусь несет службу в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

С 20 января личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Избирательные участки обследованы и взяты под круглосуточную охрану, а также оборудованы системами видеонаблюдения. Такой режим будет обеспечиваться и во время досрочного голосования (с 21 по 25 января), и в основной день голосования 26 января в воскресенье.

Также сотрудники милиции находятся вблизи помещений для голосования в готовности среагировать и оказать комиссиям необходимое содействие в поддержании порядка. Приняты меры по обеспечению безопасности самих членов избирательных комиссий.

На базе ГУВД функционирует оперативно-ситуационный штаб, задействован ресурс Центра мониторинга общественной безопасности. Любой информации, содержащей угрозы и оскорбления, будет дана правовая оценка.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают постоянный контроль дорожной безопасности вблизи избирательных участков.

Помощь в патрулировании оказывают молодежные отряды охраны правопорядка и добровольные дружины, а также курсанты Академии МВД, военнослужащие, ветераны ОВД.

В ГУВД отметили, что принятые меры безопасности направлены на то, чтобы не допустить провокаций в местах проведения голосования и в целом дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.