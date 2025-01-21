Столичная милиция в период голосования несет службу в усиленном режиме

С 20 января личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Избирательные участки обследованы и взяты под круглосуточную охрану, а также оборудованы системами видеонаблюдения. Такой режим будет обеспечиваться и во время досрочного голосования (с 21 по 25 января), и в основной день голосования 26 января в воскресенье.