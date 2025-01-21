Раскрыты различия в работе иммунных клеток мозга мужчин и женщин

«Пока мы не можем точно сказать, почему микроглия у представителей сильного и слабого пола разным образом реагирует на одни и те же клеточные сигналы и как на эти различия влияют сдвиги в концентрации гормонов, а также наличие и отсутствие очагов воспалений в мозге. Тем не менее, это неожиданное открытие является особенно актуальным в контексте разработки терапий, которые воздействуют на микроглию», — заявила профессор Рочестерского университета (США) Анна Майевская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.