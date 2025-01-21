Раскрыты различия в работе иммунных клеток мозга мужчин и женщин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи выяснили, что клетки микроглии, одного из компонентов врожденного иммунитета мозга, по-разному реагируют на сигналы роста в организме представителей сильного и слабого пола. Это потенциально объясняет различия в частоте развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона среди мужчин и женщин, сообщила пресс-служба медцентра Рочестерского университета.
«Пока мы не можем точно сказать, почему микроглия у представителей сильного и слабого пола разным образом реагирует на одни и те же клеточные сигналы и как на эти различия влияют сдвиги в концентрации гормонов, а также наличие и отсутствие очагов воспалений в мозге. Тем не менее, это неожиданное открытие является особенно актуальным в контексте разработки терапий, которые воздействуют на микроглию», — заявила профессор Рочестерского университета (США) Анна Майевская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Майевская и ее коллеги случайным образом совершили это открытие во время эксперимента, нацеленного на изучение различий в работе и устройстве мозга у самцов и самок мышей. В ходе этих опытов ученые подготавливали пробы нервной ткани и очищали ее от микроглии при помощи вещества PLX3397, которое подавляет размножение данного типа иммунных клеток мозга.
Длительный прием этого препарата грызунами, как заметили ученые, разным образом сказывался на состоянии мозга самцов и самок. В случае с представителями сильного пола число клеток микроглии в их нервной системе снижалось вдвое быстрее, чем у самок, что указало на наличие различий в реакции их иммунитета на PLX3397. Для изучения природы этих различий ученые проследили за тем, как менялась активность генов в клетках микроглии самцов и самок при появлении в них молекул данного соединения.
Эти опыты показали, что микроглия самцов ожидаемым образом реагировала на молекулы вещества PLX3397 — его появление в питательной среде подавляло работу рецептора CSF1R и связанного с ним гена TREM2, что замедляло деление иммунных клеток и постепенно вело к их истощению. Клетки самок реагировали на подавление работы рецептора CSF1R в несколько раз слабее, и при этом ученые зафиксировали существенные различия в реакции других клеточных систем на PLX3397.
Также ученые выявили существенные различия в работе генов, связанных с «переработкой» белкового мусора и предрасположенностью женской и мужской микроглии к развитию воспалений. Эти расхождения, по мнению профессора Майевской и ее коллег, могут потенциально объяснять то, почему некоторые нейродегенеративные болезни, в развитии которых микроглия играет важную роль, значительно чаще поражают женщин (болезнь Альцгеймера) или мужчин (болезнь Паркинсона).