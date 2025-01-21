Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции достигло 66 человек

Гость Атакан Елкован рассказал Haber Global, что они вместе с женой жили в номере на третьем этаже, также в гостинице остановились их друзья. Его супруга почувствовала запах дыма, поэтому они быстро среагировали и начали искать выход из горящего здания. По словам мужчины, ~сигнализация не сработала, хотя верхние этажи уже были объяты пламенем~. Наверх было невозможно пройти из-за огня, очевидцы пытались помочь заблокированным там постояльцам, но не могли. Елкован утверждает, что люди на четвертом и пятом этажах кричали, кто-то даже пытался прыгнуть из окон. Пожарных лестниц не было, хотя, согласно официальным данным пожарных проверок, их было две. Супруги, выбравшись из горящего здания, укрылись в близлежащих гостиницах, их друзья тоже выжили.