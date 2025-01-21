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Самолет из Шарджи в Уфу зафиксировал во время рейса три ложные метки системы предупреждения столкновения самолетов

Авиарейс Шарджа-Уфа в полете обнаружил 3 ложные метки в системе TCAS.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 21 января, с самолетом, следовавшим из Москвы в Уфу, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Команда воздушного судна на высоте полутора километров доложила о наблюдении трех меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако в районе другие самолеты отсутствовали на всех высотах.

Экипаж принял решение лететь дальше. Никаких внештатных ситуаций больше не произошло.

Напомним, той же ночью произошел аналогичный случай с авиарейсом Москва-Уфа.

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