Самолет из Шарджи в Уфу зафиксировал во время рейса три ложные метки системы предупреждения столкновения самолетов

Сегодня ночью, 21 января, с самолетом, следовавшим из Москвы в Уфу, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Команда воздушного судна на высоте полутора километров доложила о наблюдении трех меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако в районе другие самолеты отсутствовали на всех высотах.
Экипаж принял решение лететь дальше. Никаких внештатных ситуаций больше не произошло.
Напомним, той же ночью произошел аналогичный случай с авиарейсом Москва-Уфа.
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