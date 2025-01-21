Жителей Ростова предупредили об отключении воды

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
Согласно опубликованной информации, с 8 часов утра 27 января до 8 часов утра следующего дня без воды временно останутся дома, расположенные от проспекта Шолохова — переулка Контактный — улицы Школьная — улицы Буйнакская — переулка Кривошлыковский, включая АО «Донэнерго»: переулок Кривошлыковский, 8.
Причиной временных неудобств стало переподключение участков водопровода к новому жилому комплексу по улице Буйнакской. Жителям стоит заранее подумать о запасах воды.