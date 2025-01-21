Нейросеть научили определять регион происхождения человека по иммунитету

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Ученые нижегородского Университета Лобачевского и Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова создали нейросеть, которая с точностью до 95% определяет региональную принадлежность человека по особенностям его иммунитета. Обучение нейросети проводилось по данным о состоянии иммунной системы жителей Крайнего Севера и центральной части России, сообщили ТАСС в пресс-службе нижегородского вуза.
«Разработка позволит оценивать скорость старения коренного населения российских регионов и создавать рекомендации по активному и здоровому долголетию. В основе проекта лежит концепция воспалительного старения (inflammaging). Это базовое воспаление организма, которое зависит от режима работы иммунитета человека», — говорится в сообщении.
Автор исследования, главный научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Института информационных технологий, математики и механики Университета Лобачевского Михаил Иванченко отметил, что в норме иммунная система регулярно очищает организм от вирусов, патогенов и клеточного мусора. «С возрастом такая “уборка” требуется все чаще, а уровень базового воспаления растет. Мы видим это по числу цитокинов — белков, управляющих иммунитетом. Каждый из них отвечает за свою группу заболеваний. Эти показатели могут значительно отличаться у жителей Якутска и Нижнего Новгорода», — сообщил Иванченко.
По словам ученых, иммуновоспалительный профиль жителей Якутии соответствует статистике заболеваемости регионов Крайнего Севера. Их иммунитет вынужден активно бороться с вирусными инфекциями, в том числе с болезнями легких. При этом от диабета, артрита, аллергий и кожных заболеваний якуты страдают реже, чем нижегородцы или москвичи.
«Жители Якутии более склонны к иммуновоспалительному старению. Это подтверждает результаты наших прошлогодних исследований, где мы показали, что в экстремальных климатических условиях люди стареют быстрее. Нейросеть, которую мы натренировали, сможет классифицировать население и других регионов», — добавил Иванченко.
Ученые рассчитывают масштабировать проект, чтобы определить иммунный возраст жителей разных уголков России. Знание иммуновоспалительного профиля жителей конкретного региона страны позволит сбалансировать иммунную систему, предотвратить ускоренное старение населения и выработать индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни.