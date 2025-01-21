Нейросеть научили определять регион происхождения человека по иммунитету

Автор исследования, главный научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Института информационных технологий, математики и механики Университета Лобачевского Михаил Иванченко отметил, что в норме иммунная система регулярно очищает организм от вирусов, патогенов и клеточного мусора. «С возрастом такая “уборка” требуется все чаще, а уровень базового воспаления растет. Мы видим это по числу цитокинов — белков, управляющих иммунитетом. Каждый из них отвечает за свою группу заболеваний. Эти показатели могут значительно отличаться у жителей Якутска и Нижнего Новгорода», — сообщил Иванченко.