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Еще на двух дорогах в Башкирии ввели ограничительные меры из-за разбушевавшейся погоды

В Башкирии на трассах М7 и Р240 из-за непогоды ввели ограничения.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 21 января, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли еще два участка дорог. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

С 21:00 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы М7 «Волга» с 1169 (граница с Татарстаном) по 1231 километр (обход Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново), а также на трассе Р240 Уфа-Оренбург — подъезд к М-12 «Восток».

Ограничения ориентировочно продлятся до утра — до 08:00.

Напомним, ранее сегодня власти ввели ограничения на дорогах из Дюртюлей в Нефтекамск и Бураево.

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