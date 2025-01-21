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Уже четыре дня разыскивают мужчину, пропавшего по дороге из Набережных Челнов в Белебей

58-летний мужчина пропал по пути из Набережных Челнов в Белебей.

Источник: Комсомольская правда

Уже четыре дня разыскивают пропавшего 58-летнего Владимира Ильина. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 17 января, он пропал по пути из Набережных Челнов в Белебей. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение и седые волосы. Был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные зимние ботинки и черную с мехом кепку.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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