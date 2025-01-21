Уже четыре дня разыскивают мужчину, пропавшего по дороге из Набережных Челнов в Белебей

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 17 января, он пропал по пути из Набережных Челнов в Белебей. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение и седые волосы. Был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные зимние ботинки и черную с мехом кепку.