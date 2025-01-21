Из-за неблагоприятной погоды ввели ограничительные меры на дороге Уфа-Инзер-Белорецк

Сегодня вечером, 21 января, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок еще одной дороги. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С 21:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 222 километр (Архангельский и Белорецкий районы).
Ограничения ориентировочно продлятся до утра — до 07:00.
Напомним, ранее сегодня власти ввели ограничения на дорогах из Дюртюлей в Нефтекамск и Бураево, а также на трассах М7 и Р240.
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