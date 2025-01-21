Курская чиновница Мусьял заявила, что Хинштейн знал о ее отпуске в Индии

Чиновница из Курской области Ирина Мусьял, которую врио губернатора Александр Хинштейн раскритиковал за поездку в Индию, сказала «Газете.Ru», что уведомила его о путешествии, несмотря на то, что не является носителем гостайны и не обязана согласовывать свой выезд из страны. При этом Хинштейн утверждает, что ничего об этом не знал об этом. Он намерен разработать особый порядок, чтобы сотрудники администрации сообщали о подобных передвижениях.