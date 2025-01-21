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В Ростове-на-Дону без вести пропал 51-летний мужчина

В Ростове с 21 января разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропал 51-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Дмитрий Евтушенко вышел из дома 21 января. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.

Рост пропавшего — порядка 186 сантиметров. У него плотное телосложение, седые волосы и карие глаза. Он был одет в сине-зеленую куртку, розовую толстовку, джинсы темного цвета и разноцветные кроссовки.