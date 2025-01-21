В Ростове-на-Дону без вести пропал 51-летний мужчина

Дмитрий Евтушенко вышел из дома 21 января. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.