Разработан нетоксичный катализатор расщепления нефтепродуктов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Ученые разработали в Северной Осетии нетоксичный катализатор для расщепления нефтепродуктов и пластмассы. С соответствующим письмом о предложении помощи в работах в Керченском проливе они обратились к назначенному председателем правительственной комиссии по этому вопросу заместителю председателя правительства РФ Виталию Савельеву, сообщили ТАСС в Северо-Осетинском госуниверситете.
«На имя Виталия Геннадьевича [Савельева] направлено письмо. В нем рассказывается о разработанной и запатентованной в РФ технологии производства полностью нетоксичных катализаторов различного производственного назначения, в частности, для расщепления нефтепродуктов и пластмасс», — сказал собеседник агентства.
По совокупности свойств и стоимости продукт не имеет аналогов и конкурентов на мировом рынке. Срок разложения мазута на безвредные для здоровья человека и экологии фракции оценивается в три-четыре месяца. Применение катализатора эффективно как в морской воде, так и на побережье.
Ориентировочная стоимость сырья для выработки 1 тонны катализатора составляет 150 тыс. рублей. Для обработки 1 кв. км загрязненной площади требуется 0,5 — 0,6 тонны продукта. Стоимость работ по его производству зависит от возможности использования для этих целей имеющихся предприятий соответствующего профиля либо создания нового производства непосредственно на месте бедствия. Производство катализатора без создания дополнительных условий могут осуществлять российские предприятия. В частности, Щелковский катализаторный завод (Московская область); НИАП-Катализатор (Новомосковск); СКТБ Катализатор (Новосибирск); Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов (ИСХЗК) (Башкирия); Газпром Селектум (Омск); Новокуйбышевский завод катализаторов (Самара).
Срок внедрения технологии может составить два-три месяца. После ликвидации текущего экологического бедствия налаженное производство можно использовать и для решения других проблем. Кроме того, катализатор может стать одним из важнейших экспортных товаров в неограниченном количестве.