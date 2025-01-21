Разработан нетоксичный катализатор расщепления нефтепродуктов

По совокупности свойств и стоимости продукт не имеет аналогов и конкурентов на мировом рынке. Срок разложения мазута на безвредные для здоровья человека и экологии фракции оценивается в три-четыре месяца. Применение катализатора эффективно как в морской воде, так и на побережье.