180 машин эвакуировали с улиц Воронежа

С 13 по 19 января сотрудники ГАИ за нарушения ПДД эвакуировали с улиц Воронежа 180 машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Часть информации о несоблюдении правил остановки и стоянки автоинспекторам сообщали неравнодушные жители в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. В частности, за стоянку ближе 15 метров от остановки автобусов у дома № 247/1 по улице 45 Стрелковой Дивизии эвакуирован «Белджи».