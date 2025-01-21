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180 машин эвакуировали с улиц Воронежа

Всем водителям придется заплатить штраф и компенсировать дополнительные расходы.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 19 января сотрудники ГАИ за нарушения ПДД эвакуировали с улиц Воронежа 180 машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Часть информации о несоблюдении правил остановки и стоянки автоинспекторам сообщали неравнодушные жители в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. В частности, за стоянку ближе 15 метров от остановки автобусов у дома № 247/1 по улице 45 Стрелковой Дивизии эвакуирован «Белджи».

В соответствии с ч.3.1 ст. 12.19 КоАП РФ водителю придется не только заплатить штраф в 1 000 рублей, но и компенсировать траты за эвакуацию и хранение машины.

— Стоянка автомобилей на остановке общественного транспорта запрещена и создает помехи для посадки и высадки пассажиров, — напомнили в полиции.