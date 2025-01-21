Глава Башкирии: «Жалобы на школьное питание сошли на нет»

В 2024 году, по словам Радия Хабирова, прошло более 700 плановых и внеплановых выездных проверок, а также более 3,6 тысяч лабораторных исследований продуктов. Отклонения от технологии приготовления блюд в минувшем году сократились с 12 до 7%, а количество продуктов, которые имеют свидетельство о госрегистрации и предназначены для детского питания, увеличилось с 223 до 248.