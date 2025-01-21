Глава Башкирии: «Жалобы на школьное питание сошли на нет»

Сегодня, 21 января, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях опубликовал текст, посвященный проблеме школьного питания в республике.
Руководитель региона напомнил, что именно ее одной из первых начали решать, когда стал во главе региона. Тогда и от детей, и от родителей было множество жалоб на вкус и качество питания.
Хабиров утверждает, что благодаря совместной работе Министерства торговли и услуг, Министерства образования и науки республики, муниципальных властей и родительского сообщества ситуацию удалось исправить.
— Жалобы сошли на нет, а наш опыт организации школьного питания признали одним из лучших в стране, — заявил глава Башкирии.
В 2024 году, по словам Радия Хабирова, прошло более 700 плановых и внеплановых выездных проверок, а также более 3,6 тысяч лабораторных исследований продуктов. Отклонения от технологии приготовления блюд в минувшем году сократились с 12 до 7%, а количество продуктов, которые имеют свидетельство о госрегистрации и предназначены для детского питания, увеличилось с 223 до 248.
— Важно, что в систему социального питания пришли добросовестные предприятия, которые настроены на хорошую, конструктивную работу. Благодарю всех! — заявил Радий Хабиров.
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