В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги

«В связи с планируемым началом строительных работ на объекте, расположенном по адресу ул. 15 Апреля, 4 (территория бывшего пансионата “Северная Двина”) на участке ул. Ленина, город Алушта будет изменена схема организации дорожного движения», — говорится в сообщении.
Также, по информации властей, на этом участке временно будет запрещена стоянка транспортных средств.
«Осуществлять парковку транспортных средств можно будет на площадке, расположенной со стороны ул. 15 Апреля (в районе дома № 10)», — уточнили в администрации Алушты.
Автовладельцев просят соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять свои машины в местах с введением ограничений.