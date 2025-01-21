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В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с планируемым началом строительных работ на объекте, расположенном по адресу ул. 15 Апреля, 4 (территория бывшего пансионата “Северная Двина”) на участке ул. Ленина, город Алушта будет изменена схема организации дорожного движения», — говорится в сообщении.

Также, по информации властей, на этом участке временно будет запрещена стоянка транспортных средств.

«Осуществлять парковку транспортных средств можно будет на площадке, расположенной со стороны ул. 15 Апреля (в районе дома № 10)», — уточнили в администрации Алушты.

Автовладельцев просят соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять свои машины в местах с введением ограничений.