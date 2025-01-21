Ограничительные меры из-за неблагоприятной погоды ввели на трассе М-5 «Урал» в Башкирии

Сегодня поздно вечером, 21 января, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок еще одной дороги. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С 22:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы М-5 «Урал» с 1194 по 1363 километр (город Октябрьский, а также Туймазинский и Буздякский районы).
Ограничения ориентировочно продлятся до утра — до 08:00.
Напомним, ранее сегодня власти ввели ограничения на дорогах из Дюртюлей в Нефтекамск и Бураево, а также на трассах М7, Р240 и Уфа-Инзер-Белорецк.
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