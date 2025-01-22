На Урале появились две новые особо охраняемые территории

Второй охраняемый природный ландшафт «Вашты» расположен вокруг озера с тем же названием в Верхней Пышме и занимает 26,4 гектара. На берегу озера находится исторический объект «Поселение Вашты V», существовавший с энеолита до бронзового века, а также несколько древних стоянок людей неолита.