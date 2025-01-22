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На Урале появились две новые особо охраняемые территории

Новые охраняемые территории появились в Верхней Пышме и в Ирбитском районе.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появились две новые особо охраняемые территории общей площадью свыше 30 гектаров. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

— В Ирбитском районе появился памятник ландшафтной архитектуры «Ландшафты деревни Речкалова», площадь особо охраняемой территории местного значения составляет порядка четырех гектаров, — уточнил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Второй охраняемый природный ландшафт «Вашты» расположен вокруг озера с тем же названием в Верхней Пышме и занимает 26,4 гектара. На берегу озера находится исторический объект «Поселение Вашты V», существовавший с энеолита до бронзового века, а также несколько древних стоянок людей неолита.

В границах новых природных зон сосредоточены различные типы ландшафта, такие как поляны, лесные массивы и прибрежные участки.

Редкие растения, занесенные в Красную книгу региона, встречаются на охраняемых территориях. Кроме того, в новых зонах находятся стоянки древнего человека, некоторые из которых включены в федеральный реестр культурного наследия.

Отметим, что всего на Среднем Урале насчитывается 538 охраняемых природных территорий. Ежегодно Министерство природы региона улучшает их инфраструктуру.

экология