Около 100 волонтеров в Анапе обратились за психологической помощью

Согласно опубликованной информации, в уборке мазута ежедневно принимают участие несколько тысяч волонтеров. Люди спасают также и птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Работа идет практически круглые сутки. Люди работают буквально на износ. Из-за этого многие испытывают не только физическое недомогание, но и психологические трудности.