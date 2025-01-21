Около 100 волонтеров в Анапе обратились за психологической помощью. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
Согласно опубликованной информации, в уборке мазута ежедневно принимают участие несколько тысяч волонтеров. Люди спасают также и птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Работа идет практически круглые сутки. Люди работают буквально на износ. Из-за этого многие испытывают не только физическое недомогание, но и психологические трудности.
— Чтобы помочь волонтерам, группа психологов организовала бесплатные сессии. В штабах Анапы размещены QR-коды. Перейдя по ним, доброволец заполняет запрос. А после этого специалисты связываются с ним для проведения кризисного консультирования, — говорится в сообщении.
Каждый обратившийся волонтер получает до двух сессий продолжительностью 60 — 90 минут с высококвалифицированными специалистами.