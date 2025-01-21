Самолету рейса Минеральные Воды — Уфы пришлось прервать взлет

Вчера днем, 20 января, произошла проблема с самолетом рейса Минеральные Воды — Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Все случилось в аэропорту ставропольского города. Воздушному судну из-за технической причины пришлось вернуться на стоянку с места запуска.
Что конкретно произошло — не уточняется. Известно, что рейс выполняла авиакомпания «Азимут».
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