В Ростове женщина-инвалид получила жилье после вмешательства прокуратуры

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры женщина-инвалид обеспечена жильем. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 января.
Согласно опубликованной информации, женщина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Она включена в список лиц, у которых есть право на внеочередное предоставление жилья по договору социального найма. Однако муниципалитет своевременно инвалида жильем не обеспечил.
— Прокуратура направила в суд с исковое заявление. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время женщине-инвалиду предоставлена благоустроенная квартира, — говорится в сообщении ведомства.