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В Ростове женщина-инвалид получила жилье после вмешательства прокуратуры

Женщина-инвалид добилась получения жилья после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры женщина-инвалид обеспечена жильем. Об этом сообщили в региональном ведомстве 21 января.

Согласно опубликованной информации, женщина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Она включена в список лиц, у которых есть право на внеочередное предоставление жилья по договору социального найма. Однако муниципалитет своевременно инвалида жильем не обеспечил.

— Прокуратура направила в суд с исковое заявление. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время женщине-инвалиду предоставлена благоустроенная квартира, — говорится в сообщении ведомства.