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Четырехдневные поиски мужчины, пропавшего по дороге из Набережных Челнов в Белебей, внезапно свернули

Завершились поиски пропавшего по пути из Набережных Челнов в Белебей мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 21 января, подошли к концу пропавшего 58-летнего мужчины. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно с 17 января, он пропал по пути из Набережных Челнов в Белебей. К счастью, полтора часа назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все эти дни был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

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