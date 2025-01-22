Эксперт Шихов предупредил о сильном ветре в Пермском крае

Эксперт Андрей Шихов предупредил о сильном ветре, который ожидается в ближайшие часы в Пермском крае.
Порывы вечером 21 января достигали 15−18 метров в секунду на фоне мощного арктического вторжения.
«Усиление ветра связано с затоком холода в тылу циклона над Зауралье. Там за счёт восходящих движений воздуха формируется изолированная область очень холодной воздушной массы, которая в данный момент проходит над Прикамьем», — пояснил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
Столбик термометра в Перми упал к вечеру 21 января до −20°. Однако из-за сильного ветра ощущается, что на улице −30°С.
«22 января зона сильных ветров переместится в Зауралье», — сообщил Андрей Шихов.
В то же время жители Прикамья сообщают о нулевой видимости на некоторых дорогах из-за сильной метели. В их число, к примеру, попала трасса Пермь — Ижевск. На кадрах, опубликованных в Сети, — сплошная белая пелена. В некоторых пабликах очевидцы пишут о летающем из-за ветра крупном мусоре.
Ранее perm.aif.ru писал, что 22 января станет самым холодным днём месяца. Причина — арктическое вторжение. Местами по краю температура воздуха может упасть до −30°С.