Эксперт Шихов предупредил о сильном ветре в Пермском крае

В то же время жители Прикамья сообщают о нулевой видимости на некоторых дорогах из-за сильной метели. В их число, к примеру, попала трасса Пермь — Ижевск. На кадрах, опубликованных в Сети, — сплошная белая пелена. В некоторых пабликах очевидцы пишут о летающем из-за ветра крупном мусоре.