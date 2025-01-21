Из-за разбушевавшейся непогоды в Башкирии ввели ограничительные меры на Р240

Поздно вечером 21 января в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок еще одной дороги. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С 23:10 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 246 по 272 километр (Куюргазинский район).
Ограничения ориентировочно продлятся несколько часов — до 03:00.
В ГК ЧС также сообщили, что с 23: 05 были сняты ранее введенные ограничения на участке трассы М7 «Волга» с 1169 (граница с Татарстаном) по 1231 километр (обход Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново), а также на трассе Р240 Уфа-Оренбург — подъезд к М-12 «Восток».
Напомним, ранее власти ввели ограничения на дорогах из Дюртюлей в Нефтекамск и Бураево, а также на трассах Уфа-Инзер-Белорецк и М-5 «Урал».
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