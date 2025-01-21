Из-за разбушевавшейся непогоды в Башкирии ввели ограничительные меры на Р240

В ГК ЧС также сообщили, что с 23: 05 были сняты ранее введенные ограничения на участке трассы М7 «Волга» с 1169 (граница с Татарстаном) по 1231 километр (обход Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново), а также на трассе Р240 Уфа-Оренбург — подъезд к М-12 «Восток».