Борт оказался неисправен: 70 человек не смогли улететь из Калининграда в Иваново

Рейс авиакомпании «Икар» из Калининграда в Иваново отменили из-за неисправности самолёта. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре во вторник, 21 января.
Для 70 человек организовали прохладительные напитки и горячее питание, позже пассажиров разместили в гостинице. Борт должен был вылететь из Храброво в 9:50.
Двое туристов из Санкт-Петербурга не могли трое суток улететь из Калининграда. Рейс 12 января авиакомпании «Победа» отменили из-за непогоды в Северной столице, но альтернативы никакой пассажирам не предложили.