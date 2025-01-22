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Борт оказался неисправен: 70 человек не смогли улететь из Калининграда в Иваново

Пассажиров отправили в гостиницу.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Рейс авиакомпании «Икар» из Калининграда в Иваново отменили из-за неисправности самолёта. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре во вторник, 21 января.

Для 70 человек организовали прохладительные напитки и горячее питание, позже пассажиров разместили в гостинице. Борт должен был вылететь из Храброво в 9:50.

Двое туристов из Санкт-Петербурга не могли трое суток улететь из Калининграда. Рейс 12 января авиакомпании «Победа» отменили из-за непогоды в Северной столице, но альтернативы никакой пассажирам не предложили.