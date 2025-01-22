Озоновый слом: французский мэтр-провокатор вскрывает семейные тайны

Можно ли оправдать преступление любовью? Как в одном человеке уживаются добро и зло, греховность и праведность? И есть ли надежда на счастье у того, кто однажды совершил крупные ошибки? Все эти вопросы ставит перед зрителями Франсуа Озон в своем новом фильме «Что случилось осенью». Семейная мелодрама оборачивается детективом, но эффектной развязке режиссер предпочитает нечто иное. О том, почему эта необычная картина, выходящая в российский прокат, заслуживает внимания отнюдь не только ценителей фестивального кино — в материале «Известий».
На деревню к бабушке.
Мишель кажется образцовой бабушкой: живет в большом деревенском доме, печет пирожки, дружит с соседкой Мари-Клод и с нетерпением ждет приезда на каникулы любимого внука из столицы. И вот радостный день настал. Дочь Мишель, Валери, привозит ребенка и уже собирается оставить его матери, но совместный обед заканчивается совсем не так, как ожидалось. Вскоре после злополучной трапезы выходит из тюрьмы сын Мари-Клод — Венсан. И он очень хочет помочь Мишель в решении ее проблем с близкими, тем более что она дала ему денег на создание небольшого бизнеса.
Сюжет «Что случилось осенью» пересказывать непросто, поскольку на каждом шагу тут неожиданный поворот, который не стоит раскрывать. Единственный спойлер, который мы себе позволим: у обеих соседок-пенсионерок есть «скелеты в шкафу». И здесь уместно вспомнить один из самых известных ранних фильмов Озона — ленту, которая сделала его, пожалуй, главным французским режиссером 2000-х и, что немаловажно, любимцем широкой публики: «Восемь женщин» (2002).
Напомним: суть этого мюзикла, маскирующегося под ретро-детектив, как раз в том, что героини внешне благополучного семейства, столкнувшись с загадочным убийством, начинали раскрывать себя с неожиданных сторон. Самую младшую из женщин, девочку-подростка, которая, как оказалось, и заварила всю кашу, играла Людивин Санье. Любимица Озона, она снялась также в его «Каплях дождя на раскаленных скалах» (2000) — втором полном метре режиссера, где главными компонентами становятся секс, убийство и аморальность всех персонажей, а затем — в «Бассейне» (2003), еще одном провокационном квазидетективе, ставшем фестивальным хитом.
Потом у Санье было много достойных ролей в работах других режиссеров — в частности, широкая публика запомнила ее по участию в сериалах «Молодой папа» и «Новый папа» Паоло Соррентино. Но возвращение к Озону по-своему символично: снова эти двое, как 20 с лишним лет назад, исследуют темные стороны человеческих душ. Однако на смену вызывающей откровенности (в «Бассейне» и «Каплях дождя…» Санье дефилировала полностью обнаженной, а эротические сцены обеспечивали лентам рейтинг 18+) и нарочитым стилевым фокусам пришло внешне очень сдержанное, спокойное, даже целомудренное повествование. И лишь постепенно мы понимаем, что перед нами вовсе не обычная семейная драма.
Простить и понять.
Здесь можно провести еще одну параллель — с недавним триумфатором Канн, «Анатомией падения» Жюстин Трие, где успешная писательница в судебных баталиях доказывала, что невиновна в смерти мужа, однако чем больше деталей личной жизни супругов становилось достоянием общественности, тем меньше хотелось сочувствовать главной героине, пусть даже и не совершавшей убийство как таковое. Последнее, впрочем, у Трие так и осталось под вопросом — и теперь похожим приемом пользуется Озон. Но идет дальше.
В «Что случилось осенью» не только ключевое событие, но и сопутствующие обстоятельства, вплоть до самых мелких, показаны так, что до конца не ясно, что же случилось на самом деле. Зритель цепляется за факты (или то, что герои выдают за факт), пытается анализировать их — но упирается в тупик. Зато в итоге осознает, что, в сущности, всё это не так уж и важно.
Каждый герой морально небезупречен, включая и самого маленького. Озон далек от мысли, что дети — невинные создания. И если в «Восьми женщинах» персонаж Людивин Санье был движим любовью к отцу и искренним желанием показать ему всю подноготную окружающих его женщин, то в свежей ленте внук Мишель готов простить бабушку не только за ее сомнительное прошлое, но и за новые, куда более серьезные проступки.
Но вправе ли мы сами выносить вердикт и осуждать его, мать, бабушку, Венсана? Особенность «Что случилось осенью» как раз в том, что Озон настойчиво избегает оценок сам и ставит зрителя в такое положение, когда любая наша оценка оказывается уязвимой. К тому же персонажи все по-своему симпатичные. Меньше всего, кстати, мы проникаемся как раз к Валери, хотя именно она пострадала больше всего. Ей сочувствуешь, но не более того.
В этой работе Озон демонстрирует себя мастером психологического кино. Но его драма — не та, где всё в итоге разложено по полочкам. Это зыбучие пески, в которых невозможно нащупать твердую почву, хоть на что-то опереться, зато и затягивает по-настоящему. При всей «киношности», может, даже намеренной искусственности некоторых сюжетных коллизий «Что случилось осенью» очень жизненен в главном. Как и в реальности, тут никто не расставляет точек над i, как и точку в конце повествования. И нам лишь остается гадать, смогут ли оставшиеся на этом свете герои выбраться из замкнутого круга порочных решений и компромиссов с совестью — или же передадут их по наследству следующим поколениям. А те безропотно примут эстафету в такой же красивый, ясный, осенний день.