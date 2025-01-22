Озоновый слом: французский мэтр-провокатор вскрывает семейные тайны

В этой работе Озон демонстрирует себя мастером психологического кино. Но его драма — не та, где всё в итоге разложено по полочкам. Это зыбучие пески, в которых невозможно нащупать твердую почву, хоть на что-то опереться, зато и затягивает по-настоящему. При всей «киношности», может, даже намеренной искусственности некоторых сюжетных коллизий «Что случилось осенью» очень жизненен в главном. Как и в реальности, тут никто не расставляет точек над i, как и точку в конце повествования. И нам лишь остается гадать, смогут ли оставшиеся на этом свете герои выбраться из замкнутого круга порочных решений и компромиссов с совестью — или же передадут их по наследству следующим поколениям. А те безропотно примут эстафету в такой же красивый, ясный, осенний день.