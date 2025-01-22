Что можно и нельзя делать в Филиппов день 22 января на Скруту буднюю

Православная церковь вспоминает 22 января московского митрополита Филиппа II. В народе принято отмечать Филиппов день. У праздника существует еще одно название — Скрута будняя. Оно связано с тем, что день 22 января был полон забот после праздников.
Что нельзя делать 22 января.
Не следует планировать поездки на дальние расстояние. Считается, что в пути могут возникнуть сложности. Под запретом 22 января ссоры и конфликты. Нельзя лениться. Предки верили, что в таком случае из дома может уйти удача.
Что можно делать 22 января.
По традиции, в указанную дату обязательно проводили генеральную уборку, занимались домашними делами. А еще 22 января ходили в баню, чтобы смыть с себя усталость после праздников.
Согласно приметам, по погоде 22 января узнавали, каким будет сентябрь 2025 года. Снег предупреждает о том, что первый месяц осени выдастся дождливым. Солнечная погода предсказывает тепло.
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