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Что можно и нельзя делать в Филиппов день 22 января на Скруту буднюю

Узнали запреты и приметы на 22 января, когда отмечают Филиппов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 22 января московского митрополита Филиппа II. В народе принято отмечать Филиппов день. У праздника существует еще одно название — Скрута будняя. Оно связано с тем, что день 22 января был полон забот после праздников.

Что нельзя делать 22 января.

Не следует планировать поездки на дальние расстояние. Считается, что в пути могут возникнуть сложности. Под запретом 22 января ссоры и конфликты. Нельзя лениться. Предки верили, что в таком случае из дома может уйти удача.

Что можно делать 22 января.

По традиции, в указанную дату обязательно проводили генеральную уборку, занимались домашними делами. А еще 22 января ходили в баню, чтобы смыть с себя усталость после праздников.

Согласно приметам, по погоде 22 января узнавали, каким будет сентябрь 2025 года. Снег предупреждает о том, что первый месяц осени выдастся дождливым. Солнечная погода предсказывает тепло.

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