«Играла на русском, думала на испанском, с Сашей Петровым общалась на английском»

— Во-первых, спасибо за ваше поздравление! Я не ожидала, что фильм выйдет таким классным. Со мной тогда просто связались. Кастинг проводился в Мексике, на испанском языке. Там был режиссер Дима. Он попросил меня сделать пробы на русском. А я ему: «Да, почему бы и нет». Не знаю как, но я это сделала. Я думаю, что в тот день я говорила плохо, но я старалась, и в этом вся суть. Мне кажется, что Дима посмотрел на меня так: «Она не боится и старается».