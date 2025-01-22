«Играла на русском, думала на испанском, с Сашей Петровым общалась на английском»

На российские экраны 23 января выходит комедия «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко с Сашей Петровым в роли братьев-близнецов и Барбарой де Рехиль в образе влюбленной в них Бониты — девушки мексиканского криминального авторитета. Часть съемок проходила на родине актрисы, в том числе в опасных районах. В эксклюзивном интервью «Известиям» Барбара рассказала про стереотипы о картелях, головную боль из-за сложного русского языка, поддержку Саши Петрова и впечатлениях от своего первого визита в Москву.
«Все слова были трудными. Но я бы выделила “гадкая” и “познакомиться”.
— Поздравляю вас с предстоящей премьерой. Как вы попали в этот проект и почему вам было интересно сняться в российском фильме?
— Во-первых, спасибо за ваше поздравление! Я не ожидала, что фильм выйдет таким классным. Со мной тогда просто связались. Кастинг проводился в Мексике, на испанском языке. Там был режиссер Дима. Он попросил меня сделать пробы на русском. А я ему: «Да, почему бы и нет». Не знаю как, но я это сделала. Я думаю, что в тот день я говорила плохо, но я старалась, и в этом вся суть. Мне кажется, что Дима посмотрел на меня так: «Она не боится и старается».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховПродюсер Александр Андрющенко, актеры Барбара де Рехиль и Александр Петров, режиссер Дмитрий Литвиненко, актер Дмитрий Лысенков, продюсер Михаил Врубель и актер Павел Ворожцов.
— Я «Василия» уже посмотрела. Вы там правда много и очень хорошо говорите по-русски. Как вам дался чужой язык?
— На самом деле было очень трудно. У меня в прямом смысле всегда болела голова. Приходилось работать на трех языках сразу: играть на русском, думать на испанском, а общаться с Сашей, например, на английском. Был огромный стресс из-за этого.
— А что больше всего не поддавалось вашему произношению?
— Почти все слова были трудными. Но я бы выделила «гадкая» и «познакомиться». Еще очень сложно было произносить определенные звуки в словах «был», «снимать». Слава богу, меня поправлял режиссер, и нам удалось это сделать.
— А Саша Петров в этом деле помогал? Как вы с ним сработались?
— Он всегда успокаивал. Когда я не могла произнести какое-то слово и начинала стрессовать, говорил: «Всё хорошо! Не переживай!» Он правда был очень мил и добр ко мне. Как круто, что я с ним снималась! Это большая удача для меня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктеры Барбара де Рехиль и Александр Петров.
— В фильме мы видим картель, его связь с полицией, ребенка, размахивающего оружием. Сегодня это мексиканская реальность или стереотип?
— Я думаю, все-таки стереотип. Картели в Мексике такой же стереотип, как и то, что все русские ходят в шапках-ушанках.
В мексиканских фильмах обязательно орудуют картели, но на самом деле в жизни не так. Мексиканцы суют эти картели в свои фильмы, чтобы добавить экшен.
Фото: Кинокомпания «Водород’Актеры Барбара де Рехиль и Александр Петров на съемочной площадке.
— Как часть культурного кода?
— Конечно, наркоторговцы существуют. Но это не имеет отношения к культурному коду, таких персонажей просто используют в боевиках.
«Всё так красиво украшено, что я хочу здесь остаться!».
— Сейчас главный фильм продолжающегося наградного сезона о Мексике — «Эмилия Перес», который сначала прогремел в Каннах, потом на «Золотом глобусе». А вы с ним знакомы? И если да, узнаете ли вы там свою страну или в «Василии» она показана точнее?
— Я не видела фильм «Эмилия Перес», хотя, конечно, слышала о нем. Но мне кажется, что «Василий» похож на реальную Мексику. Там она выглядит красивой. Я, к сожалению, еще не видела картину. Возможно, эпизоды, которые мы снимали в тоннелях, в церкви, в Чачалакасе и Веракрусе, как-то представляют Мексику.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктриса Барбара де Рехиль.
Хотя, кстати, мы снимали сцены и в опасных районах. Я помню, мы были в каком-то лесу. Я отправила локацию мужу, и он сказал: «Что ты там делаешь? Это так опасно!» Я такая: «Правда?» И в тот день я подумала: «О боже, почему мы здесь?» Время шло, был уже час ночи. И я сказала Саше, что нам нужно поторопиться, потому что здесь очень опасно и, может быть, я не знаю, приедет 300 ребят и заберет у нас всё. Он спросил серьезно: «Правда?» Я ответила: «Да!» (Смеется.).
— К слову, о стереотипах. Насколько знаю, в России вы впервые. Как вы себе представляли страну и ее людей раньше и как изменилось ваше мнение сейчас, когда вы здесь? Не считая шапки-ушанки.
— На самом деле я вообще ничего не знала о России. У меня не было возможности ни узнать что-то, ни приехать. Не привлекала внимание страна, возможно, из-за расположения — сами понимаете, 25 часов в полете! Но тем не менее, когда я оказалась здесь, я была поражена красотой Москвы. Русские невероятные — приятные, добрые. Я ощутила их теплоту и щедрость. Мне безумно понравилась новогодняя ярмарка на Красной площади! Всё так красиво украшено, что я хочу здесь остаться!
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховАктриса Барбара де Рехиль.
— А что еще успели посмотреть в Москве? Вы ведь были и в Большом театре?
— Да, мне очень понравилось. Большой театр внутри такой восхитительной красоты. Еще были в ГУМе, обошли всю Красную площадь, ознакомились с храмом Василия Блаженного, ходили по ресторанам.
— С русской кухней познакомились?
— Я попробовала оливье, селедку, блины. Теперь хочу их готовить в Мексике. Безумно понравилась ваша кухня, но она не очень похожа на нашу. Я влюблена в мексиканскую кухню. Мы добавляем очень много соусов, бобов. У нас разные блюда с фасолью, фрихолес и тако.
Фото: Кинокомпания «Водород’Актеры Барбара де Рехиль и Александр Петров.
— Есть ли у вас желание после съемок в «Василии» принять участие в еще одном российско-мексиканском проекте, и, возможно, такие предложения уже есть?
— Мне очень хотелось бы еще сняться в каком-нибудь российском кино. На этот раз, наверное, в боевике.