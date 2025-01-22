Бензин подешевел на бирже. Что теперь будет с ценами на АЗС

— Между установлением цен на оптовой бирже и изменением цен на АЗС всегда наблюдается временной интервал. Он нужен для оценки участниками рынка устойчивости того или иного тренда. Так как этот процесс, очевидно, часть мер по снижению влияния проинфляционных факторов, скорее всего, вскоре и обычные автомобилисты ощутят тренд на себе. По моему прогнозу, снижение цен на бензин и дизель в рознице составит 1−2% и продержится минимум до конца февраля. Далее стоимость автотоплива будет определяться иными факторами: начнётся посевная, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.