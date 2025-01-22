«Раздвоение» Марса. Загадочные сигналы зонда Mars InSight

Недавно разобраться в этом попытались с помощью ещё одного зонда с точно такими же двумя круглыми солнечными панелями, как у «Феникса», — Mars InSight. К сожалению, у него эти батареи за четыре года работы так обсыпало привязчивой, электрически заряженной марсианской пылью, что он отключился раньше времени, то есть находясь ещё в прекрасном рабочем состоянии. Но это всё равно прекрасный результат миссии: тот же «Феникс» прослужил вообще лишь полгода — не выдержал марсианской зимы.