Татьянин день, или День студента: Как зародился праздник студенчества

Приметы на Татьянин день связаны с успешной сдачей сессии. По одной из них нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачёткой, помахать ей в воздухе и трижды прокричать: «Халява, приди!» Если услышишь в ответ «Уже в пути» — точно сдашь сессию на отлично. Прозвучит «Иди учи» — лёгкости ждать не стоит. Своими успехами хвастаться не надо — иначе «халява» убежит.