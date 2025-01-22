Число нарушителей правил парковки в Москве сократилось, а работы эвакуаторам прибавилось

ПАК ПМ применяется в городе с 2015 года. В 2019 году Верховный суд (ВС) постановлением пленума запретил отправлять автоматически письма автовладельцам, основываясь на фиксации нарушений, когда человек наводит объектив смартфона на транспортное средство предполагаемого нарушителя. Мэрия тем не менее продолжало использовать фотографии с ПАК ПМ. Многие граждане и юрлица, ссылаясь на решение ВС, отменяли парковочные штрафы через суд. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, ужесточивший правила применения дорожных камер и «Помощника Москвы» в том числе. В итоге функционал ПАМ ПМ был сокращен до фиксации стоянки на газоне. Фотографировать машины под запрещающим знаком по-прежнему можно, но снимки используются исключительно для административного расследования: владельца машины должны вызвать в ГИБДД, составить на него протокол и т. д.