«Конечно, это приятно»: Овечкин ответил на комплименты Трампа

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — заявил Овечкин.
При этом спортсмен уточнил, что на инаугурацию Трампа он приглашён не был, так как в это время находился с командой в канадском Эдмонтоне, где проходила подготовка к очередному матчу в рамках выездной серии.
Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин — великий игрок. Политик отдал капитану «Вашингтон Кэпиталз» должное в рамках выступления перед сторонниками накануне инаугурации.