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«Конечно, это приятно»: Овечкин ответил на комплименты Трампа

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему было приятно услышать слова избранного президента США Дональда Трампа. Соответствующий комментарий россиянина появился в телеграм-канале медиа-команды спортсмена.

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — заявил Овечкин.

При этом спортсмен уточнил, что на инаугурацию Трампа он приглашён не был, так как в это время находился с командой в канадском Эдмонтоне, где проходила подготовка к очередному матчу в рамках выездной серии.

Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин — великий игрок. Политик отдал капитану «Вашингтон Кэпиталз» должное в рамках выступления перед сторонниками накануне инаугурации.