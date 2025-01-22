«Барселона» камбэкнула матч с «Бенфикой» в ЛЧ, победив со счётом 5:4

У португальцев хет-трик оформил Вангелис Павлидис, забив на 2-й, 22-й и 30-й минуте. Ещё один мяч на 68-й минуте в собственные ворота отправил защитник каталонцев Рональд Араухо. В составе гостей отличились Роберт Левандовски (13-я, пенальти, 78-я минуты), Рафинья (65, 90+6) и Эрик Гарсия (87).