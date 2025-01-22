Стало известно, какой будет погода в Иркутске 22 января 2025

Погода в Иркутске 22 января 2025 вновь удивляет жителей областного центра. Так по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем похолодает всего до −2 градусов. Ветер обещают юго-восточный.
Погода в Иркутске 22 января 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −11…-13, днём −2…-4, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 22 января 2025 напомнит о медленно приближающейся весне. До календарной осталось немного больше месяца. В остальных частях региона морозы тоже не прогнозируют. Например, в Слюдянском районе потеплеет до +3 градусов, а в Тайшетском, Чунском, Катангском, Киренском и Усть-Илимском температура воздуха составит от −3 до −8 градусов. Возможен небольшой снег и туман.