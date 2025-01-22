Стало известно, какой будет погода в Иркутске 22 января 2025

Погода в Иркутске 22 января 2025 напомнит о медленно приближающейся весне. До календарной осталось немного больше месяца. В остальных частях региона морозы тоже не прогнозируют. Например, в Слюдянском районе потеплеет до +3 градусов, а в Тайшетском, Чунском, Катангском, Киренском и Усть-Илимском температура воздуха составит от −3 до −8 градусов. Возможен небольшой снег и туман.