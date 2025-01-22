Российские пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера

Ранее россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram. Мошенники стали использовать для этого фейковые ссылки на голосование от знакомого контакта. Такой переход ведёт на фишинговый ресурс, который лишает пользователя доступа к аккаунту.