Российские пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера

Несколько тысяч человек столкнулись со сложностями вечером 21 января. Больше всего жалоб зафиксировано в Самарской области (20%), Татарстане и Нижегородской области (19%), Башкирии (16%) и Москве (7%).
Большинство пользователей отметили сбои в работе мобильного приложения, 27% столкнулись с проблемами на сайте, 24% — с некорректной работой системы оповещений. Меньшее количество жалоб связано с личным кабинетом (4%) и общими неисправностями (2%).
Ранее россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram. Мошенники стали использовать для этого фейковые ссылки на голосование от знакомого контакта. Такой переход ведёт на фишинговый ресурс, который лишает пользователя доступа к аккаунту.