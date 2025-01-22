Трамп анонсировал проект StarGate, который инвестирует $500 млн в ИИ

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп представил новую компанию, которая направит 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Белом доме, находясь в окружении руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI.