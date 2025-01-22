OpenAI и Oracle заявили, что ИИ позволит быстро лечить болезни, включая рак

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит разработать новейшие методы ускоренной терапии, а также обнаружения и лечения рака. Об этом заявили, выступая в Белом доме во вторник, главы компаний OpenAI Сэм Альтман и Oracle Ларри Эллисон.
«По мере развития этой технологии мы увидим, что болезни станут вылечивать с небывалой скоростью. Мы будем поражены скоростью, с которой будем излечивать рак и болезни сердца», — заверил Альтман. По его словам, технологии ИИ также позволят обеспечивать «высококачественное медицинское обслуживание» по сниженной стоимости.
«Одна из самых удивительных вещей из тех, над которыми мы работаем, это вакцина от рака», — отметил Эллисон. По его словам, речь идет о методах «раннего обнаружения рака» путем анализа крови с помощью ИИ и выявления в ней «маленьких фрагментов опухолей».
«Мы используем ИИ для исследования крови. Так можно выявить виды рака, которые очень опасны для человека», — пояснил он. По словам Эллисона, ИИ также в перспективе может позволить «создавать вакцину для каждого конкретного человека» в течение 48 часов.
Альтман и Эллисон выступали на совместной пресс-конференции с новым президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер объявил о создании в стране компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие ИИ. В проекте принимают участие компании OpenAI, SoftBank Group и Oracle.