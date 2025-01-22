OpenAI и Oracle заявили, что ИИ позволит быстро лечить болезни, включая рак

«По мере развития этой технологии мы увидим, что болезни станут вылечивать с небывалой скоростью. Мы будем поражены скоростью, с которой будем излечивать рак и болезни сердца», — заверил Альтман. По его словам, технологии ИИ также позволят обеспечивать «высококачественное медицинское обслуживание» по сниженной стоимости.