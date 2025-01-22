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Овечкин признался, что ему приятно было слышать похвалу от Трампа

Спортсмену приятно, что президент США следит за успехами его команды и знает, кто он, откуда и чем занимается.

Источник: Аргументы и факты

Александр Овечкин, российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз», поделился своими впечатлениями от высказываний Дональда Трампа о его игре.

Он отметил, что ему приятно, что президент США следит за успехами его команды и знает, кто он, откуда и чем занимается.

Овечкин также подчеркнул, что хотя он слышал слова Трампа, ему не поступало приглашение на инаугурацию американского президента. Хоккеист добавил, что не смог бы принять участие в мероприятии, поскольку в это время команда находилась в выездной серии НХЛ и готовилась к матчу в Эдмонтоне.

Напомним, Трамп на митинге, который состоялся в Вашингтоне после его инаугурации, выразил свое восхищение Овечкиным, назвав его отличным игроком, который «отлично выполняет свою работу».