Овечкин признался, что ему приятно было слышать похвалу от Трампа

Овечкин также подчеркнул, что хотя он слышал слова Трампа, ему не поступало приглашение на инаугурацию американского президента. Хоккеист добавил, что не смог бы принять участие в мероприятии, поскольку в это время команда находилась в выездной серии НХЛ и готовилась к матчу в Эдмонтоне.