Mash: застрявшие в Гаване туристы РФ разбили палаточный лагерь в аэропорту

Группа российских туристов, застрявших в Гаване, установила палаточный лагерь в аэропорту. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По информации источников, россияне уже более 30 часов не могут вылететь в Москву. Номера в гостиницах им были предоставлены только после того, как они организовали палаточный лагерь.
В Гаване оказалось заблокировано около 250 россиян, которые должны были вылететь 20 января в 9 утра. Пассажиры сообщают, что рейс был задержан из-за поломки турбины на самолете Boeing 777−31h.
Ранее в Доминиканской Республике на одном из пляжей курорта Пунта-Кана были обнаружены тела троих туристов.