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Mash: застрявшие в Гаване туристы РФ разбили палаточный лагерь в аэропорту

В Гаване оказалось заблокировано около 250 россиян.

Источник: Аргументы и факты

Группа российских туристов, застрявших в Гаване, установила палаточный лагерь в аэропорту. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

По информации источников, россияне уже более 30 часов не могут вылететь в Москву. Номера в гостиницах им были предоставлены только после того, как они организовали палаточный лагерь.

В Гаване оказалось заблокировано около 250 россиян, которые должны были вылететь 20 января в 9 утра. Пассажиры сообщают, что рейс был задержан из-за поломки турбины на самолете Boeing 777−31h.

Ранее в Доминиканской Республике на одном из пляжей курорта Пунта-Кана были обнаружены тела троих туристов.