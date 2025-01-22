Прокуратура помогла ввести в работу станцию умягчения воды в Вихоревке

— Однако, впоследствии были выявлены недостатки и неисправности, в связи с чем в сентябре 2024 года станция была выведена из эксплуатации, что повлекло ухудшение качества питьевой воды, подаваемой в разводящую сеть г. Вихоревки, — поделились в надзорном ведомстве.