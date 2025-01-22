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Прокуратура помогла ввести в работу станцию умягчения воды в Вихоревке

Станцию закрыли в сентябре 2024, что значительно ухудшило качество воды.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря вмешательству прокуратуры в Вихоревке вновь работает станция умягчения подземных вод. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, объект построили еще в 2023 году для хозяйственных и питьевых нужд жителей города.

— Однако, впоследствии были выявлены недостатки и неисправности, в связи с чем в сентябре 2024 года станция была выведена из эксплуатации, что повлекло ухудшение качества питьевой воды, подаваемой в разводящую сеть г. Вихоревки, — поделились в надзорном ведомстве.

Тогда правоохранители внесли представление главе города и подрядчику об устранении нарушений. В итоге станцию отремонтировали и вновь ввели в работу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии на пожаре в жилом доме погиб школьник. Еще один подросток пострадал.