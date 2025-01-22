Снегопад и 28-градусные морозы: погода в Казахстане на 22 января

Осадки, на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах порывы 23−28 метров в секунду, на горных перевалах области 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5−7 мороза.