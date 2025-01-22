Снегопад и 28-градусные морозы: погода в Казахстане на 22 января

В Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель. Ветер северо-западный, западный 9−14 метров в секунду, порывы 15−20, ночью и утром временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 17−19 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Алматы также облачно, утром и днем осадки, временами сильные (преимущественно снег). Временами туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1−3 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Шымкенте будет переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза.
Cнег, на севере, востоке Акмолинской области снег, сильный снег. Метель. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный 15−20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 21−26, на востоке области 17 мороза, днем с дальнейшим понижением. В Кокшетау переменная облачность, ночью и утром снег. Метель. Ветер северо-западный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25, днем 21−23 мороза.
Осадки, утром и днем на юге, в горных районах Алматинской области временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. На севере, юге, в горных районах области туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 9−14, в южной половине области 18−23, днем временами порывы 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 0−5, в горных районах области 10−15 мороза, днем с дальнейшим понижением. В Конаеве облачно, утром и днем осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 9−14, временами порывы 18−23 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Осадки, утром и днем на востоке, в центре, горных районах области Жетысу сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области туман. Ветер северный 9−14 метров в секунду, в центре, горных районах области 15−20, порывы 23−28, в районе Алакольских озер временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8−13 мороза, на востоке области 18 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке, в горных районах области 8−13 мороза. В Талдыкоргане облачно, осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северный 7−12, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 0−2 мороза.
Осадки, на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах порывы 23−28 метров в секунду, на горных перевалах области 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5−7 мороза.
Без осадков. Ветер северо-западный 9−14, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 10−15, на западе области 7 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 10−12 мороза.
Без осадков. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке Атырауской области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 16, днем 5−10, на востоке области 13 мороза. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 6−8 мороза.
Ночью на севере, востоке Мангистауской области снег, гололед. На северо-востоке, в центре области туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем 0−5, на севере, востоке области 6−11 мороза, на западе области 3 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 1−3 тепла.
Ночью на севере, в центре Актюбинской области снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 17−22, на севере области 25, на юге области 12 мороза. В Актобе переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 17−19 мороза.
На севере, востоке, юге Костанайской области снег, метель. На западе области туман. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20, на западе, севере, востоке временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, на севере, западе области 28, на юге области 16 мороза, днем 15−20, на севере, востоке области 23 мороза. В Костанае облачно с прояснением, днем снег, метель. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 17−19 мороза.
Снег, метель, на севере, востоке Северо-Казахстанской области сильный снег. На юге, востоке области туман. Ветер северо-западный 15−20, на западе, севере, востоке области временами порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−30, на юге области 20, днем 20−25, на севере, западе области 28 мороза. В Петропавловске облачно, снег, метель. Ветер северо-западный 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 25−27, днем 22−24 мороза.
Снег, ночью на западе, севере Павлодарской области сильный снег. Метель. Ветер северо-западный 15−20, на западе, юге, востоке области порывы 23−28 метров в секунду, на западе, юге области временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на западе области 18 мороза, днем с дальнейшим понижением. В Павлодаре облачно, снег, метель. Ветер северо-западный 15−20, временами порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 13−15 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Снег, метель, на западе, востоке Карагандинской области временами сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный 15−20 метров в секунду, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 12−17, на востоке области 21, на юге области 9 мороза. В Караганде облачно, снег, метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 13−15 мороза.
Снег, метель, ночью на востоке области Улытау сильный снег. Ветер юго-западный 15−20 метров в секунду, ночью на востоке, юге области порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем 13−18, на востоке области 10 мороза. В Жезказгане облачно, снег, метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду, ночью временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 14−16 мороза.
Осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный снег. Ветер южный, юго-западный 15−20, на западе, севере, востоке области порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на востоке, юге области 8−13 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на востоке области 8 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 тепла.
Осадки, метель, гололед, на юге, в центре области Абай сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15−20 метров в секунду, на западе, севере, в центре области порывы 23−28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на востоке, юге области 10 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на западе, северо-западе области 8 мороза. В Семее облачно, осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 тепла.
Снег, низовая метель. Ветер северо-западный 15−20, на севере, востоке, в центре Кызылординской области временами порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на западе, севере области 15 мороза, днем с дальнейшим понижением. В Кызылорде облачно, временами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 8−10 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Осадки, на юге, в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 метров в секунду, на юго-западе, в горных районах области временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза. В Таразе переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28, ночью и утром временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 1−3 тепла.