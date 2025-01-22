Генконсульство КНР в Хабаровске закроется на дни Праздника весны

Новый год по лунному календарю в этом году отмечается 29 января. Дни с 28 января по 4 февраля во всем Китае объявлены выходными. Также напомним, что в Бикинском районе с 28 по 31 января не будет работать пункт пропуска «Покровка — Жаохэ», с 1 февраля работа возобновится в штатном режиме.