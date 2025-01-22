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Генконсульство КНР в Хабаровске закроется на дни Праздника весны

Дипломатическое представительство не будет работать восемь дней.

Источник: Хабаровский край сегодня

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Хабаровске закроется на празднование Нового года по лунному календарю (так называемый «китайский Новый год»), передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.

— По случаю Праздника Весны, с 28 января (вторник) по 4 февраля (вторник) 2025 года консульский отдел Генерального консульства КНР в Хабаровске работать не будет, — говорится в сообщении.

Новый год по лунному календарю в этом году отмечается 29 января. Дни с 28 января по 4 февраля во всем Китае объявлены выходными. Также напомним, что в Бикинском районе с 28 по 31 января не будет работать пункт пропуска «Покровка — Жаохэ», с 1 февраля работа возобновится в штатном режиме.