В Комсомольске 1,7 млн рублей вернули из рук фиктивных родителей

По данным прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, в период с декабря 2023 по январь 2024 года несколько жителей других субъектов РФ подали документы на пособия, предоставив фиктивные свидетельства временной регистрации. Фактически эти люди в Хабаровском крае не проживали.