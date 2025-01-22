В Комсомольске 1,7 млн рублей вернули из рук фиктивных родителей

В Хабаровском крае прокуратура обнаружила факты незаконного получения социальных выплат на сумму более 1,7 млн рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Мошенническая схема заключалась в подаче заявлений о выплатах на детей с фиктивной регистрацией по месту жительства в регионе.
По данным прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, в период с декабря 2023 по январь 2024 года несколько жителей других субъектов РФ подали документы на пособия, предоставив фиктивные свидетельства временной регистрации. Фактически эти люди в Хабаровском крае не проживали.
«Такие действия создают незаконную нагрузку на региональный бюджет. Мы не можем оставлять подобные случаи безнаказанными», — прокомментировал представитель прокуратуры.
В ходе проверки было выявлено четыре случая мошенничества, общая сумма незаконно полученных выплат составила более 1,7 млн рублей. Прокурор направил иски в суды с требованием вернуть средства в бюджет. Суд удовлетворил все заявления.
Кроме того, материалы дела переданы в правоохранительные органы для оценки действий мошенников с точки зрения уголовного права. Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебных решений и намерена предотвратить подобные нарушения в будущем.
Теперь мошенники обязаны вернуть незаконно полученные средства, а их действия могут повлечь уголовные дела.