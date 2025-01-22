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Жителям Дальнереченска из-за тигра посоветовали убрать со дворов собак

Хищника заметили в микрорайоне Каменушка.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В Приморье в микрорайоне Каменушка Дальнереченска местные жители заметили амурского тигра. Администрация города рассказала, что ситуация находится под контролем Управления охотничьего хозяйства и КГКУ «Служба по охране животного мира», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) администрации городского Дальнереченского городского округа.

Эксперты подчеркивают, что отлов тигра возможен только в случае его ранения или болезни. Конфликты чаще возникают из-за несоблюдения людьми правил поведения в местах обитания хищников.

Жителей микрорайона Каменушка и всего Дальнереченского округа призывают ограничить свободное пребывание собак: животных следует запирать в домах или вольерах.

Совместно с местным отделом полиции будут организованы рейды по жилым кварталам для выявления нарушителей рекомендаций.

Напомним, конфликтный тигр, убивший мужчину в Дальнереченском районе Приморья, застрелен охотниками. Сотрудники Приморского охотнадзора сообщили, что хищника отстрелили из-за угрозы для безопасности местных жителей, а также участников операции по его поимке. По предварительной информации, на теле тигра обнаружены ранее полученные травмы: застарелая гниющая рана на животе от огнестрельного оружия, также у него были отморожены лапы.

флора и фауна