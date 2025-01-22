Жителям Дальнереченска из-за тигра посоветовали убрать со дворов собак

В Приморье в микрорайоне Каменушка Дальнереченска местные жители заметили амурского тигра. Администрация города рассказала, что ситуация находится под контролем Управления охотничьего хозяйства и КГКУ «Служба по охране животного мира», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) администрации городского Дальнереченского городского округа.
Эксперты подчеркивают, что отлов тигра возможен только в случае его ранения или болезни. Конфликты чаще возникают из-за несоблюдения людьми правил поведения в местах обитания хищников.
Жителей микрорайона Каменушка и всего Дальнереченского округа призывают ограничить свободное пребывание собак: животных следует запирать в домах или вольерах.
Совместно с местным отделом полиции будут организованы рейды по жилым кварталам для выявления нарушителей рекомендаций.
Напомним, конфликтный тигр, убивший мужчину в Дальнереченском районе Приморья, застрелен охотниками. Сотрудники Приморского охотнадзора сообщили, что хищника отстрелили из-за угрозы для безопасности местных жителей, а также участников операции по его поимке. По предварительной информации, на теле тигра обнаружены ранее полученные травмы: застарелая гниющая рана на животе от огнестрельного оружия, также у него были отморожены лапы.