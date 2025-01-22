Жителям Дальнереченска из-за тигра посоветовали убрать со дворов собак

Напомним, конфликтный тигр, убивший мужчину в Дальнереченском районе Приморья, застрелен охотниками. Сотрудники Приморского охотнадзора сообщили, что хищника отстрелили из-за угрозы для безопасности местных жителей, а также участников операции по его поимке. По предварительной информации, на теле тигра обнаружены ранее полученные травмы: застарелая гниющая рана на животе от огнестрельного оружия, также у него были отморожены лапы.