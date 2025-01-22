Не доверяй, а проверяй: МВД дало рекомендации по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, используйте элементарный, но действенный принцип: никому не доверяйте без проверки. Эта стратегия, известная как Zero Trust (нулевое доверие), была придумана, чтобы защититься в мире, где опасности могут скрываться повсюду», — говорится в сообщении.