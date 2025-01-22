Новые, более прочные делиниаторы начнут ставить во Владивостоке в 2025 году

В Центре организации дорожного движения уточнили, что делиниаторы планируют установить на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону улицы Басаргина, на выезде с развязки в районе Фирсова на проспект 100-летия Владивостока по направлению из города, на проспекте 100-летия Владивостока при повороте к стадиону «Строитель», а также при съезде с улицы Окатовой на Героев-Тихоокеанцев в сторону Русского острова. Рассматриваются ещё шесть участков, где установка делиниаторов поможет улучшить движение.