Новые, более прочные делиниаторы начнут ставить во Владивостоке в 2025 году

Во Владивостоке в этом году начнут устанавливать делиниаторы нового типа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Новые технические средства для организации дорожного движения появятся примерно в десятке мест.
В Центре организации дорожного движения уточнили, что делиниаторы планируют установить на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону улицы Басаргина, на выезде с развязки в районе Фирсова на проспект 100-летия Владивостока по направлению из города, на проспекте 100-летия Владивостока при повороте к стадиону «Строитель», а также при съезде с улицы Окатовой на Героев-Тихоокеанцев в сторону Русского острова. Рассматриваются ещё шесть участков, где установка делиниаторов поможет улучшить движение.
Кроме того, специалисты намерены заменить старые делиниаторы на более прочные на участках, где эти конструкции чаще всего повреждаются. Это касается территории возле ВВГУ на улице Гоголя и участка в районе Приморского водоканала на улице Некрасовская, 122.
Специалисты отметили, что практика показывает: существующие делиниаторы выполняют свою задачу — разделяют транспортные потоки и повышают безопасность. Однако их легко сломать, чем некоторые водители и пользуются. Столбики часто оказываются погнутыми или выдернутыми. В этом году планируется использовать делиниаторы «бордюрного» типа с более прочными и высокими основаниями, которые сложно переехать, пояснил руководитель ЦОДД Павел Васильев.
Делиниаторы помогают не только разделять транспортные потоки, но и предотвращают парковку в местах, где она мешает движению. По данным мэрии, сегодня такие устройства установлены на семи участках Владивостока: на Народном проспекте, 30 (возле супермаркета «Реми Сити»), около здания Приморского водоканала (Некрасовская, 122), на улице Гоголя (возле ВВГУ), на улице Пушкинской (вдоль школы № 9), при съезде с проспекта Красного Знамени на Гоголя, на проспекте 100-летия Владивостока (возле школы № 38) и вдоль ТЦ «Море» на Некрасовской.